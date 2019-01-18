За весь 2018 год у коррупционеров конфисковали 5 тысяч долларов

В течение 2018 по решению судов у коррупционеров в бюджет конфисковали 140,6 тысяч гривен, что по курсу Национального банка на конец года составляет 5010 долларов США.
Об этом сообщает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, ссылаясь на письмо Государственной казначейской службы.
Данные средства получены по бюджетной статье, которая включает как конфискованные средства, так и средства, полученные от реализации имущества, конфискованного по решению судов за совершение коррупционных преступлений.
Всего к концу года правительство планировало вернуть в бюджет 4,7 миллиарда гривен, конфискованных судами именно у коррупционеров. Эти средства в течение прошлого года должны были быть потрачены на децентрализацию, ремонт дорог и создание единой системы авиационной безопасности.
«Данная статья конфискации имущества коррупционеров с 2015 года отдельно вносилась в бюджет, чтобы общество могло проконтролировать эффективность возврата средств Януковича», — объясняет Каневский.
«В бюджете на 2019 такая статья исчезла. Это сделано умышленно, чтобы перед выборами нельзя было посчитать, сколько реально отобрали у экс-президента», — отмечает он.
Вместе с тем, за другие преступления, не связанные с коррупцией, за год конфисковали более 78 миллионов гривен.
В частности, от реализации конфискованного имущества по материалам таможенных органов поступило 13 млн. гривен, от реализации конфискованного имущества по материалам всех правоохранительных органов — 3,8 млн. гривен.
Национальной и иностранной валюты по материалам таможенных органов конфисковали почти на 37,6 млн. гривен, а по материалам правоохранительных органов — 23,6 миллиона гривен.
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