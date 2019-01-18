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Климкин хочет разрешить украинцам второе гражданство, но не российское

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Климкин хочет разрешить украинцам второе гражданство, но не российское

Украина должна начать дискуссию на тему получения украинцами права иметь второе гражданство любого государства, кроме Российской Федерации. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

«Никакого второго гражданства для тех, кто с российскими паспортами, на сегодня, пока есть агрессия, не может быть», — подчеркнул он.

В целом же Климкин выступил в поддержку возможности иметь второй паспорт. «Я буду и в дальнейшем инициировать эту дискуссию. Я считаю, что она нужна, как и нужно получить возможность иметь второе гражданство», — отметил министр.

Отметим, что Климкин уже не в первый раз предлагает начать общественное обсуждение проблемы второго гражданства. При этом он исключает возможность для украинцев иметь в качестве второго гражданство России. Несколько месяцев назад он прямо заявил, что «те, у кого есть российские паспорта, пусть их сдают».

В настоящее время украинское законодательство не признает права на второе гражданство, добровольное получение гражданства другой страны является основанием для потери гражданства Украины. В то же время прямой запрет иметь второй паспорт существует только для государственных служащих. На практике многие представители национальных меньшинств в последние годы охотно получали паспорта других стран. По данным экспертов, от 200 до 500 тыс. жителей Закарпатья имеют гражданство Венгрии, 80 — 150 тыс. получили гражданство Румынии.

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Особенно много жителей страны получили в последнее время гражданство РФ. По неофициальным данным, как минимум 1 млн трудовых мигрантов и беженцев с Донбасса уже сегодня имеют российское гражданство или находятся в стадии его получения.

гражданство, Павел Климкин, двойное гражданство
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