Бывшего министра Злочевского вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос бывшего министра экологии и природных ресурсов, собственника крупной частной газодобывающей группы Burisma Николая Злочевского.

«Злочевский Николай Владиславович, 14.06.1966 г.р... Вам необходимо явиться 23.01.2019 года в 11.00 к следователю по особо важным делам следственного отдела управления особо важных дел Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины Гайдару В.А. по адресу: г.Киев, ул.Резницкая, 13/15, каб.808-В», — говорится в повестке, опубликованной на официальном сайте Генпрокуратуры.

Как говорится в сообщении, Николай Злочевский вызвал для участия в проведении следственных и процессуальных действий в уголовном производстве № 12013220540000400 от 31.01.2013 по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 и другими статьями Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года.