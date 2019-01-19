В Японии согласились начать переговоры о переименовании Японского моря

Власти Японии одобрили предложение обсудить вопрос о переименовании Японского моря с представителями КНДР и Южной Кореи. Об этом сообщает газета Sankei Shimbun.

Отмечается, что к Токио с просьбой найти компромисс с Пхеньяном и Сеулом обратилась Международная гидрографическая организация (МГО). По данным ряда источников в дипломатических кругах, первые неофициальные консультации запланированы на весну 2019 года.

При этом МГО попросила отчитаться о результатах консультаций в 2020 году.

Sankei Shimbun подчеркнула, что вопрос о переименовании моря поднимался Пхеньяном и Сеулом еще в 1992 году на конференции ООН. Тогда представители обеих стран заявили, что название Японского моря является результатом японского колониализма.

Власти Японии долгое время отказывались переименовывать акваторию, заявляя, что данное название было принято европейскими картографами еще в ХIХ веке.