Германия требует от РФ обеспечить свободу судоходства в Керченском проливе

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия должна обеспечить постоянную свободу судоходства в Керченском проливе. Это заявление Маас сделал на пресс-конференции по итогам переговоров c главой МИД Украины Павлом Климкиным в Киеве, передает Reuters.
Немецкий министр уточнил, что документальное подтверждение свободы судоходства остается на повестке дня.
18 января глава МИД России заявил, что в ходе саммита G20 в Аргентине канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин договорились о том, чтобы допустить наблюдателей из Германии и Франции в Керченский пролив для оценки свободы судоходства.
Проблема судоходства в Керченском проливе привлекла международное внимание после инцидента, который произошел неподалеку от него 25 ноября. Тогда погранслужба ФСБ захватила три украинских корабля и всех находившихся на них моряков. Им предъявили обвинение в незаконном пересечении границы России, арестовали (сначала на два месяца, а потом продлили содержание под стражей еще на два), а корабли отбуксировали в Керчь.
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