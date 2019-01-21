Шоумена Зеленского официально выдвинули кандидатом в президенты Украины

Политическая партия «Слуга народа» на внеочередном заседании в понедельник приняла решение о выдвижении шоумена, художественного руководителя студии «Квартал 95» Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины.

«Кандидатом на пост президента Украины от партии «Слуга народа» был выдвинут Владимир Зеленский, художественный руководитель студии «Квартал 95», — сообщает пресс-служба Зеленского.

Кроме того, съезд уполномочил руководителя партии Ивана Баканова на подписание решения о выдвижении кандидата от партии на выборах президента Украины и на подачу документов, предусмотренных законом «О выборах президента Украины», в Центральную избирательную комиссию с правом передоверия этих полномочий третьим лицам.