Шоумена Зеленского официально выдвинули кандидатом в президенты Украины

Политическая партия «Слуга народа» на внеочередном заседании в понедельник приняла решение о выдвижении шоумена, художественного руководителя студии «Квартал 95» Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины.
«Кандидатом на пост президента Украины от партии «Слуга народа» был выдвинут Владимир Зеленский, художественный руководитель студии «Квартал 95», — сообщает пресс-служба Зеленского.
Кроме того, съезд уполномочил руководителя партии Ивана Баканова на подписание решения о выдвижении кандидата от партии на выборах президента Украины и на подачу документов, предусмотренных законом «О выборах президента Украины», в Центральную избирательную комиссию с правом передоверия этих полномочий третьим лицам.
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