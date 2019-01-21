«Радикальная партия» выдвинула кандидатом в президенты Олега Ляшко

«Радикальная партия» выдвинула своего лидера Олега Ляшко кандидатом на пост президента Украины.

Как передает «Интерфакс-Украина», такое решение принял XXII съезд партии, который прошел в понедельник в Киеве.

В ходе съезда продемонстрировали видео с обращениями сторонников Ляшко из разных регионов. Также несколько сторонников политика, его учительница и заместитель его по фракции в Верховной Раде Андрей Лозовой выступили на съезде.