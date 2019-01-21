Uber хочет создать самоуправляемые электрические велосипеды и самокаты

Компания Uber, которая предоставляет услуги такси через интернет, планирует разработать электрические велосипеды и самокаты с системой автоматического самоуправления. Как сообщает в понедельник газета The Daily Telegraph, сейчас представители онлайн-сервиса занимаются поиском инженеров для реализации проекта.
По данным издания, двухколесные средства передвижения в будущем смогут не только самостоятельно добираться до станций подзарядки, но и парковаться без помощи человека. Пока компания вынуждена нанимать подрядчиков для того, чтобы подзаряжать электрические самокаты и велосипеды, перемещать их между станциями, а также устранять возникающие поломки. С функцией автоматического управления Uber сможет сократить эти издержки.
Для разработки самоуправляемых двухколесных средств передвижения компания уже ищет инженеров по так называемой «микромобильности». Этот термин обозначает возможность быстрого и комфортного перемещения по городу на небольшие расстояния. Представители компании заявляют, что использование самокатов и велосипедов с системой автоматического самоуправления поможет улучшить безопасность вождения и обеспечить большую оперативность работы сервиса.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016