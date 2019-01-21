Uber хочет создать самоуправляемые электрические велосипеды и самокаты

Компания Uber, которая предоставляет услуги такси через интернет, планирует разработать электрические велосипеды и самокаты с системой автоматического самоуправления. Как сообщает в понедельник газета The Daily Telegraph, сейчас представители онлайн-сервиса занимаются поиском инженеров для реализации проекта.

По данным издания, двухколесные средства передвижения в будущем смогут не только самостоятельно добираться до станций подзарядки, но и парковаться без помощи человека. Пока компания вынуждена нанимать подрядчиков для того, чтобы подзаряжать электрические самокаты и велосипеды, перемещать их между станциями, а также устранять возникающие поломки. С функцией автоматического управления Uber сможет сократить эти издержки.

Для разработки самоуправляемых двухколесных средств передвижения компания уже ищет инженеров по так называемой «микромобильности». Этот термин обозначает возможность быстрого и комфортного перемещения по городу на небольшие расстояния. Представители компании заявляют, что использование самокатов и велосипедов с системой автоматического самоуправления поможет улучшить безопасность вождения и обеспечить большую оперативность работы сервиса.