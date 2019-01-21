Внешний долг России снизился до минимума за 10 лет

Внешний долг России, включающий долги российских госорганов, Центрального банка, коммерческих банков, компаний и домохозяйств перед нерезидентами, в 2018 году сократился на $64,4 млрд, или 12,4%, и составил $453,75 млрд, по оценке ЦБ РФ на 1 января. За четвертый квартал внешний долг снизился на $16,5 млрд, или 3,5%.
«Внешние обязательства сократили все институциональные секторы, но наибольший вклад в снижение внешнего долга страны внесли прочие секторы [компании, домохозяйства], задолженность которых сократилась на $32,3 млрд», — говорится в комментарии Банка России.
Показатель совокупной внешней задолженности опустился до минимальной отметки с 1 апреля 2009 года, следует из данных ЦБ РФ. Своего пика внешний долг достигал в середине 2014 года на уровне $733 млрд.
Внешний долг в российской экономике сокращается с 2014 года, на фоне западных санкций, ограничивших кредитование российских корпораций. Иностранцы выходят и из российского государственного долга: доля нерезидентов в объеме выпусков российских ОФЗ упала на 1 декабря до 24,7% — минимума с середины 2016 года.
В составе внешнего долга около $56 млрд приходится на займы федерального правительства и Центробанка, и около $398 млрд — на долги банков, компаний и домохозяйств. Чуть более четверти внешнего долга России — это обязательства в рублях, следовало из данных ЦБ на 1 октября 2018 года. Около 53% внешнего долга — задолженность частного сектора.
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