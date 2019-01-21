Украина и Израиль подписали договор о зоне свободной торговли

Представители правительств Украины и Израиля подписали соглашение о зоне свободной торговли между двумя странами в понедельник в Иерусалиме.

На церемонии подписания соглашения присутствовали президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Напомним, что Петр Порошенко 20-21 января находится с официальным визитом в Израиле.

Ранее, 21 ноября Кабинет министров Украины одобрил проект Соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем.

По подсчетам Минэкономразвития, в результате действия соглашения уже в ближайшей перспективе увеличится украинский экспорт в Израиль, а также улучшится сальдо торговли Украины с Израилем.