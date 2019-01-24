В Малайзии выбрали нового короля

Совет правителей Малайзии избрал султана штата Паханг Тенгку Абдуллу новым королем страны, сообщает агентство Bernama со ссылкой на заявление Совета.
Новый король вступит в должность 31 января, срок его правления составит пять лет. Премьер-министра страны уведомили о результатах голосования.
В ноябре 2018-го газета Daily Mail сообщала, что король Малайзии Мухаммад V женился на россиянке Оксане Воеводовой, завоевавшей в 2015 году титул «Мисс Москва». В январе он отрекся от престола. В заявлении королевского дворца говорилось, что Мухаммад V вернется в штат Келантат, чтобы быть с его народом ради «спокойствия и развития». О причинах, побудивших короля снять с себя полномочия, не сообщалось.
Малайзия — конституционная монархия, ее король выполняет церемониальные представительские функции и является главнокомандующим вооруженными силами. Кроме того, его одобрение требуется для принятия законов и назначения министров, однако, король в свою очередь, должен прислушиваться к мнению правительства и парламента.
По законам Малайзии, срок правления короля составляет пять лет, его избирают среди девяти султанов, правящих штатами страны, в ходе тайного голосования.
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