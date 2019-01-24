Renault назначила нового президента вместо арестованного Карлоса Гона

Совет директоров Renault принял в четверг решение назначить на пост президента корпорации Жан-Доминика Сенара, возглавляющего в настоящее время компанию по производству шин Michelin, сообщает ТАСС.
Генеральным директором французского автоконцерна стал, согласно решению совета, Тьерри Боллоре, находившийся до этого на посту заместителя президента — генерального директора Renault.
Смена руководства корпорации стала необходима после того, как в среду Карлос Гон, занимавший пост президента — генерального директора, подал в отставку. Бывший руководитель был помещен в Токийскую тюрьму 19 ноября по подозрению в нарушении японского финансового законодательства.
Совет директоров возложил теперь на нового президента Renault полную ответственность за представление интересов корпорации в альянсе автопроизводителей Renault — Nissan — Mitsubishi.
«Он станет главным представителем Renault в руководящих органах альянса», — отмечается в заявлении.
Таким образом, теперь президент Renault играет ведущую роль, возглавляя при этом и совет директоров компании. Ранее обе функции были слиты и предоставлены Карлосу Гону, который, по сведениям радиостанции France Info, «не высказывал ни малейшего желания делить с кем-либо власть».
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