В Латвии зафиксирована самая низкая рождаемость в истории страны

Рождаемость в Латвии неуклонно падает. Так в декабре Латвия завершила год своего 100-летия 1292 новорожденными. Это абсолютный месячный антирекорд в истории страны, пишут местные СМИ.
1292 появившихся на свет малыша в декабре прошлого года — это сигнал о том, что скоро в стране будет рождаться менее 1000 детей в месяц, отмечают там.
Демографическая ситуация в Латвии близка к критической. Наряду с сокращением рождаемости в стране неуклонно растет смертность, в том числе от сердечных заболеваний и суицидов. Важную роль в отрицательной динамике также играет эмиграция.
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