В Сербии заявили об историческом экономическом рывке в этом году

По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), экономический рост Сербии в 2021 году составит 6%, что является экономическим рывком, не имеющим аналогов в истории республики. Об этом в четверг заявил журналистам президент Сербии Александар Вучич во время осмотра пункта вакцинации военной части Белградского гарнизона.
«МВФ изменил свои оценки, они повысили оценку роста экономики Сербии до 6% в 2021 году и с 3,8% до 4,5% в 2022 году. Я действительно горд и счастлив в связи с этими результатами, это значит, что с января у нас будет средняя зарплата свыше 600 евро. При этом МВФ считает, что Сербия не превысит отметку внешнего долга в 60,3%, а после этого внешний долг начнет снижаться. Раньше наш ВВП находился между 33-34 млрд евро, в этом году мы превысим 50 млрд. Сербия никогда не имела такого экономического рывка в своей истории», — заявил сербский лидер.
«Я вам скажу, что мы попробуем выйти на уровень роста выше 7%», — подчеркнул Вучич.
Ранее сербский лидер сообщил, что экономика Сербии понесла наименьшие потери в Европе в результате пандемии коронавируса, падение ВВП составляет 0,8%, тогда как в среднем по Европе это 5%. По его словам, среднегодовые темпы роста инвестиций в сербскую экономику составляют около 10%.
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