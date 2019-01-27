Венесуэла отклонила ультиматум стран ЕС

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, выступая в субботу на экстренном заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации в его стране, отверг ультиматум стран Евросоюза, сообщает El Universal.
Речь идет о заявлении нескольких европейских стран, которые предупредили, что, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут назначены досрочные выборы, они признают временным президентом страны лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
Выступая на заседании Совбеза, Арреаса указал на существование «правительств-сателлитов», которые идут на поводу у решения Вашингтона объявить президента Николаса Мадуро нелегитимным. «Европа дает нам восемь дней на что? Откуда вы взяли, что вы можете ставить суверенному народу сроки или ультиматумы?» — задался он вопросом. «Никто не может устанавливать нам крайние сроки, или говорить нам, будут проводиться выборы в Венесуэле или нет», — сказал Арреаса.
«Посвятите себя своим делам, уважайте самоопределение народов», — обратился Арреаса к представителям европейских стран.
Глава МИД Венесуэлы заявил, что Соединенные Штаты в течение нескольких месяцев готовили «дерзкий государственный переворот» в Венесуэле. В то же время дипломат подтвердил готовность правительства Николаса Мадуро к диалогу с Вашингтоном, отмечает издание.
Президент Мадуро поддержал позицию Арреасы, высказанную на Совбезе ООН. «Слова Арреасы — это слова главы МИД свободной и суверенной нации, которая никогда не будет подчинена прихотям и замыслам любой империи. Венесуэла выразила сильную, ясную и с должным уважением правду перед всем миром. Мы продолжаем побеждать!» — написал Мадуро на своей странице в Twitter.
В субботу ведущие европейские страны, включая Испанию, Францию и Германию, заявили, что признают Гуаидо временным президентом Венесуэлы, если в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.
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