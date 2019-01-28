На 39 должностей судей в Антикоррупционном суде остался 71 кандидат

По результатам заседаний Общественного совета международных экспертов и Высшей квалификационной комиссии судей с конкурса в Высший антикоррупционный суд выбыли 42 сомнительных кандидата, 71 кандидат остался и будет претендовать на 39 должностей. Об этом 28 января сообщает Центр противодействия коррупции.
В понедельник завершился этап вето сомнительных кандидатов международными экспертами. Конкурс покинули 42 человека из 113 претендентов.
Международные эксперты выразили недоверие 49 кандидатам, однако 7 из них удалось остаться в конкурсе. Отмечается, что они убедили экспертов и квалифкомиссию судей в своей добропорядочности и профессионализме.
В целом 71 кандидат продолжит бороться за должности антикоррупционных судей. Они пройдут собеседования с Высшей квалификационной комиссией судей, после чего комиссия определит победителей. Далее список из 39 победителей передадут Высшему совету правосудия, который, в свою очередь, внесет представление о назначении судей президенту.
ВСП вправе отказать в назначении любому кандидату.
После этого президент имеет 30 дней на назначение судей на должности.
В Высший антикоррупционный суд планируют набрать 39 судей, из них — 12 должностей в Апелляционную палату.
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