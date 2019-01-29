Украина «забыла» уведомить Исполком СНГ о выходе из трех экономических соглашений

Украина пока не уведомила Исполком СНГ о решении выйти из трех экономических соглашений. Об этом заявил во вторник российским журналистам председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.
«Нет, мы пока никаких нот не получали, мы знаем из сообщений средств массовой информации, что в Киеве якобы такое решение принято, но официальных документов о выходе из этих соглашений мы пока не получали», — сказал Лебедев.
Напомним, ранее в Министерстве экономического развития и торговли сообщили, что правительство приняло решение выйти из нескольких соглашений, действующих в рамках Содружества независимых государств.
В частности, Украина вышла из соглашений «О межгосударственном обмене экономической информацией», подписанных 26 июня 1992 года, «Об обмене информацией в сфере внешнеэкономической деятельности» (24 сентября 1993 года), «О сотрудничестве в сфере внешнеэкономической деятельности» (15 мая 1992 года).
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