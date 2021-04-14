Украина готовится выйти из еще одного соглашения в рамках СНГ

Кабинет министров одобрил проект закона о выходе страны из соглашения СНГ «О правилах определения происхождения товаров развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций в рамках общей системы преференций». Такое решение поддержано на заседании в среду по инициативе Министерства финансов.

В пояснительной записке отмечается, что выход из соглашения «не повлияет на интересы украинских производителей и экспортеров», поскольку действующим законодательством Украины не предусмотрено предоставление тарифных преференций в пределах общей системы преференций для развивающихся стран. Кроме того, сказано в ней, такой шаг позволит «привести договорно-правовую базу Украины в соответствие с современным состоянием отношений с РФ» и не окажет влияния на соответствующие сферы.

Соглашение СНГ о правилах определения происхождения товаров было подписано в Москве 12 апреля 1996 года. Изменения к этим правилам страны СНГ одобрили 7 октября 2002 года. Целью соглашения является осуществление мер по созданию единой международно-правовой базы в пределах СНГ по вопросам определения происхождения товаров развивающихся стран.

Проект о выходе из соглашения еще подлежит рассмотрению в Верховной Раде.

Напомним, что в мае 2018 года Украина прекратила участие в работе уставных органов Содружества, представительство при уставных органах СНГ было закрыто. В том же году начался процесс выхода из соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ. В частности, страна прекратила участие в соглашениях о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки, о межгосударственном обмене экономической информацией, об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений. В феврале Украина вышла из соглашений СНГ о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи.

Президент Владимир Зеленский 23 февраля подписал указ о выходе страны из соглашений о гражданской авиации и использовании воздушного пространства в рамках СНГ.