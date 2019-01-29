В Швейцарии объем экспорта и импорта вырос до рекордных уровней

Объем швейцарского экспорта и импорта вырос до рекордных уровней в 2018 году, несмотря на глобальную экономическую неопределенность и укрепление швейцарского франка.
Экспорт увеличился на 5,7% в номинальном выражении — максимальными темпами с 2010 года — до 233,1 млрд франков ($235 млрд), сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на таможенные данные. Рост в реальном выражении составил 1,2%.
Объем импорта подскочил на 8,6% в номинальном выражении (6% в реальном выражении) — до 201,8 млрд франков
Профицит баланса внешней торговли Швейцарии в прошлом году составил 31,3 млрд франков, сократившись на 3,49 млрд франков по сравнению с 2017 годом.
Наибольший вклад в рост экспорта внесли химический и фармацевтический сектора. В частности, экспорт швейцарских медикаментов увеличился за год на 8,9%. Экспорт машиностроительного оборудования и электроники повысился на 4,6%, часов — на 6,3%.
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