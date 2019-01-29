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Послы стран G7 назвали приоритетные реформы в Украине

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Послы стран G7 назвали приоритетные реформы в Украине

Послы стран «Большой семерки» определили ключевые реформы в Украине, которые они будут поддерживать во время председательства Франции в G7. Об этом сообщает Группа послов «Большой семерки» по поддержке Украины в Twitter.

«Группа послов G7 по поддержке реформ в Украине отмечает прогресс в реформировании, совершенный начиная с 2015 года, и будет и в дальнейшем прилагать усилия для продвижения этих реформ. Она определила ключевые реформы, на которые будет направлена ее поддержка в течение председательства Франции в G7», — говорится в сообщении.

Среди таких реформ, в частности, создание Антикоррупционного суда, реформа ГПУ, имплементация Закона «О национальной безопасности Украины», модернизация СБУ, децентрализация, образовательная реформа и тому подобное.

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Напомним, что группа поддержки Украины послами стран «Большой семерки» была создана в 2015 году для обеспечения прогресса в процессе экономических реформ в Украине путем предоставления согласованных советов и помощи украинской власти.

В 2018 году в G7 председательствовала Канада.

реформы, G7
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