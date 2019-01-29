Кличко из Австрии поддержал выдвижение Порошенко кандидатом в президенты Украины

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о своей поддержке выдвижения президента Украины Петра Порошенко кандидатом в президенты во второй раз.

«Я поддерживаю выдвижение кандидатом на должность президента Украины Петра Порошенко, который обещал реализацию закона о столице», — сказал мэр в видеообращении на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» во вторник в Киеве.

По его словам, Украина не должна свернуть с европейского вектора развития.

Как сообщалось, мэр столицы находится на обследовании в клинике в Австрии, куда был доставлен из швейцарского Давоса из-за обострения последствий старой травмы спины.

О поддержке Порошенко во время форума также заявили представители действующей власти.

На мероприятие пришли митрополит Епифаний и политик Дмитрий Ярош, городской глава Днепра Борис Филатов, депутаты из группы «Воля народа» Ярослав Москаленко, Степан Ивахив и Сергей Мартыняк, издатель Иван Малкович, писатель Юрий Винничук, актриса Ирма Витовская, художник Александр Ройтбурд, премьер-министр Владимир Гройсман, глава Верховной Рады Андрей Парубий, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, экс-президент Виктор Ющенко.

Также пришли Ирина и Юрий Луценко, хотя генпрокурор, выступая, заявил, что не агитирует за кандидата, так как ему это запрещает закон.