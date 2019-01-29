Кличко из Австрии поддержал выдвижение Порошенко кандидатом в президенты Украины

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о своей поддержке выдвижения президента Украины Петра Порошенко кандидатом в президенты во второй раз.
«Я поддерживаю выдвижение кандидатом на должность президента Украины Петра Порошенко, который обещал реализацию закона о столице», — сказал мэр в видеообращении на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» во вторник в Киеве.
По его словам, Украина не должна свернуть с европейского вектора развития.
Как сообщалось, мэр столицы находится на обследовании в клинике в Австрии, куда был доставлен из швейцарского Давоса из-за обострения последствий старой травмы спины.
О поддержке Порошенко во время форума также заявили представители действующей власти.
На мероприятие пришли митрополит Епифаний и политик Дмитрий Ярош, городской глава Днепра Борис Филатов, депутаты из группы «Воля народа» Ярослав Москаленко, Степан Ивахив и Сергей Мартыняк, издатель Иван Малкович, писатель Юрий Винничук, актриса Ирма Витовская, художник Александр Ройтбурд, премьер-министр Владимир Гройсман, глава Верховной Рады Андрей Парубий, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, экс-президент Виктор Ющенко.
Также пришли Ирина и Юрий Луценко, хотя генпрокурор, выступая, заявил, что не агитирует за кандидата, так как ему это запрещает закон.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016