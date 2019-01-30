Квартальная выручка Apple снизилась впервые за 10 лет

По итогам первого квартала 2019 финансового года, который завершился 29 декабря, Apple отчиталась о сокращении выручки и прибыли. Как отмечает The Wall Street Journal, за примерно 10 лет это первый случай, когда в первом квартале финансового года снизились оба показателя.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года выручка компании снизилась на 5% — с $88,29 млрд до $84,31 млрд. Чистая прибыль в 2019 году составила $19,97 млрд против $20,06 в 2018-м. Компания ожидает, что по итогам второго квартала выручка составит от $55 млрд до $59 млрд.

Напомним, по итогам четвертого финансового квартала 2018 года выручка Apple достигла $62,9 млрд, что на 20% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период.