На счетчики для украинцев Нафтогазу придется потратить 2,5 миллиарда

Суммарная стоимость установки счетчиков газа украинцам может достичь для НАК «Нафтогаз Украины» 2,5 млрд гривень. Эта сумма будет учтена в финансовом плане компании. Об этом в комментарии журналистам сказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, сообщает Укринформ.

«Это не бесплатно. Эти деньги закладываются в финансовый план предприятия. Нафтогазу могут быть уменьшены налоги на эту часть — это может быть где-то 2,5 млрд грн. Но мы придем к тому, что нам не нужны будут нормы потребления», — сказал Насалик.

Он подчеркнул, что когда весь газ будет учитываться, то отпадет необходимость выставлять счета по нормам потребления.

«Устанавливать счетчики будут предприятия, имеющие на это лицензии, — газоснабжающие организации. Но оплачивать счетчики будет НАК «Нафтогаз Украины», — прокомментировал Насалик.

Министр прогнозирует, что в месяц могут устанавливать 400-500 тыс. счетчиков.

«Такой объем освоить достаточно сложно. Установка будет проводиться на территории всей Украины», — уточнил Насалик.

Он также напомнил, что правительство сегодня уменьшило нормы потребления газа.

«Цена была по 3,3 (кубометра на одного человека в месяц — ред.), а стала по 3,29. На одну сотую уменьшилась. Газопоставляющие организации должны пересчитать платежки, которые получили люди», — добавил Насалик.