Апелляция отменила постановление о закрытии уголовного дела экс-министра энергетики Насалика

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отменила постановление о закрытии уголовного производства в отношении бывшего министра энергетики и угольной промышленности и назначила рассмотрение дела, сообщает пресс-служба ВАКС.

«2 марта Апелляционная палата рассмотрела апелляционные жалобы на постановление Высшего антикоррупционного суда от 24.11.2020 года о закрытии уголовного производства № 4218000000002019 от 17.08.2018 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины в отношении экс-министр энергетики и угольной промышленности. По результатам судебного рассмотрения коллегия судей частично удовлетворила апелляционные жалобы защитников, отменила обжалуемое решение и назначила новое рассмотрение в Высшем антикоррупционном суде уголовного производства в отношении обвиняемого», — говорится в сообщении.

Решение вступило в законную силу и может быть обжаловано в Верховном суде в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Органами досудебного следствия обвиняемому инкриминируется совершение уголовного преступления, предусмотренного ст.366-1 Уголовного кодекса Украины, а именно — представление заведомо недостоверных сведений в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2015, 2016, 2017 и 2018 годы.

Как сообщают СМИ, речь идет об экс-министре энергетики Игоре Насалике.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство в связи с признанием Конституционным судом Украины неконституционной уголовной ответственности за недостоверное декларирование в отношении экс-министра энергетики Игоря Насалика.

Расследованием было установлено, что в 2014 году Насалик получил взаймы $1,249 млн от физического лица. Однако, в нарушение требований закона Украины «О предотвращении коррупции», чиновник не указал эту информацию в ежегодных декларациях.