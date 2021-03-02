Войти
Зеленский требует вакцинировать в праздники и выходные
официально
Зеленский требует вакцинировать в праздники и выходные
Трамп собирается «побить демократов в третий раз»
планы
Трамп собирается «побить демократов в третий раз»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

правосудие
RSS

Апелляция отменила постановление о закрытии уголовного дела экс-министра энергетики Насалика

320
Апелляция отменила постановление о закрытии уголовного дела экс-министра энергетики Насалика

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отменила постановление о закрытии уголовного производства в отношении бывшего министра энергетики и угольной промышленности и назначила рассмотрение дела, сообщает пресс-служба ВАКС.

«2 марта Апелляционная палата рассмотрела апелляционные жалобы на постановление Высшего антикоррупционного суда от 24.11.2020 года о закрытии уголовного производства № 4218000000002019 от 17.08.2018 на основании п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины в отношении экс-министр энергетики и угольной промышленности. По результатам судебного рассмотрения коллегия судей частично удовлетворила апелляционные жалобы защитников, отменила обжалуемое решение и назначила новое рассмотрение в Высшем антикоррупционном суде уголовного производства в отношении обвиняемого», — говорится в сообщении.

Решение вступило в законную силу и может быть обжаловано в Верховном суде в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Органами досудебного следствия обвиняемому инкриминируется совершение уголовного преступления, предусмотренного ст.366-1 Уголовного кодекса Украины, а именно — представление заведомо недостоверных сведений в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2015, 2016, 2017 и 2018 годы.

Как сообщают СМИ, речь идет об экс-министре энергетики Игоре Насалике.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство в связи с признанием Конституционным судом Украины неконституционной уголовной ответственности за недостоверное декларирование в отношении экс-министра энергетики Игоря Насалика.

Читайте также: Вакцина AstraZeneca стала причиной большинства сообщений о побочных эффектах в Австрии

Расследованием было установлено, что в 2014 году Насалик получил взаймы $1,249 млн от физического лица. Однако, в нарушение требований закона Украины «О предотвращении коррупции», чиновник не указал эту информацию в ежегодных декларациях.

Игорь Насалик, ВАКС
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 2 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Анна Дианова
Анна Дианова
политический обозреватель

Владимир Зеленский – человек контрастов? Обещал посадить Порошенко, а вместо этого закрывает СМИ

Без малого месяц как власть без суда и следствия остановила вещание телеканалов Zik, Newsone и 112, а нас все еще пичкают мистическими «секретными материалами»... За почти месяц, когда практически 1,5 тысячи человек остались без работы, а миллионам зрителей недвусмысленно указали, что у них нет права выбора и права на информацию - власть так и не предоставила доказательств обвинений, выдвинутых Тарасу Козаку, владельцу телеканалов, или каких бы то ни было оснований юридического, а не голословного характера. И ведь мы начинаем забывать и привыкать, как ко всему остальному беспределу. Новая норма локального уровня.
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Сурков-Медведчук. Пшик вместо сенсации

Итак, один украинский сайт «слил» запись, где голоса, похожие на Виктора Медведчука и Владислава Суркова обсуждают вопросы освобождения пленных, покупки угля в ОРДЛО и поставок электроэнергии из России. Запись, как утверждает сайт, образца 2014 года. Но сенсация «не зашла», потому что обо всем этом мы давно знаем из СМИ. Причем об этом много и публично говорили … только не Медведчук с Сурковым, а Яценюк, Порошенко, тогдашний министр энергетики Демчишин и еще целый список чиновников и политиков.
Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

Хотите предъявить? Начинайте с Яценюка и Порошенко

Знаете, что самое интересное в «вбросе» записи с разговором Медведчука и Суркова?! А самое интересное – это роль Яценюка и Порошенко. Напомню, что граждане Яценюк и Порошенко по состоянию на 2014 году занимали должности премьер-министра и президента, соответственно.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016