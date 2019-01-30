Съезд «Народного фронта» состоится 2 февраля

Съезд партии «Народный фронт» состоится в субботу, 2 февраля, сообщил народный депутат фракции «Народный фронт» Антон Геращенко.
«В субботу, в 12 часов, 2 февраля начнется съезд партии „Народный фронт“ и там все присутствующие и журналисты узнают решение партии», — сказал Геращенко в эфире телеканала «Прямой» в среду вечером.
На вопрос, можно ли ожидать, что лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк выдвинется в президенты, парламентарий сказал: «В таких случаях всегда правильно держать паузу, потому что если рассказывать все наперед, тогда зачем проводить съезд».
При этом он выразил убеждение, что украинцы не выберут поддерживающего РФ кандидата. Также депутат уверен, что голосование будет проходить в два тура.
«Какая будет фамилия президента, мы узнаем 21 апреля во время второго тура выборов. Очевидно, что в этом году, в этот раз, не будет ситуации, при которой в первом туре больше 50% проголосует за того или иного кандидата», — прогнозирует Геращенко.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016