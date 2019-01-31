НБУ оценил рост экономики Украины в 2018 году

По оценкам Национального банка, за 2018 год украинская экономика выросла максимально за семь лет — на 3,3%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отметили в НБУ, в 2019 году, рост реального ВВП замедлится до 2,5%.
«Это связано с жесткой монетарной политикой, необходимой для снижения инфляции к цели, и сдержанной фискальной политикой, обусловленной погашением значительных объемов государственного долга в этом году», — отметили в НБУ.
Кроме того, ожидается снижение урожая зерновых после рекорда, который сделал сельское хозяйство основным драйвером экономического роста в 2018 году. Дополнительным фактором будет постепенное замедление глобальной экономики и объемов мировой торговли, в частности, из-за влияния протекционистских мер в мире, считают в Нацбанке.
Со следующего года реальный рост экономики начнет ускоряться: до 2,9% и 3,7% в 2020 и 2021 годах соответственно. Этому будут способствовать постепенное смягчение монетарной политики, что будет стимулировать внутренний спрос, а также оживление инвестиционной активности после снижения неопределенности относительно политической ситуации, прогнозируют в НБУ.
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