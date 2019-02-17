Епифаний рассказал, кто принимает решения о переходе общин в ПЦУ

Только община, а не священнослужители имеет право распоряжаться церковным имуществом, и именно прихожане должны принимать решение о том, присоединяться ли к новой церкви. Об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний после богослужения в Черновцах, сообщает 5 канал.
«Община, если большинством своих голосов приняла решение о переходе, об изменении религиозного центра, — это право принадлежит общине. Община имеет право определиться, принять решение и обратиться к определенному иерарху единой поместной православной церкви по своему усмотрению, и, получить разрешение, указ о том, что с этого времени она уже принадлежит к единой поместной православной церкви, со временем получит юридическую перерегистрацию», — отметил Епифаний.
В Черновцы предстоятель Православной церкви Украины прибыл впервые после интронизации. Он отслужил службу в храме Святой Параскевы Сербской. Сообщается, что перед этим тысячи верующих собрались на площади, чтобы встретить земляка.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016