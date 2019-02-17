Епифаний рассказал, кто принимает решения о переходе общин в ПЦУ

Только община, а не священнослужители имеет право распоряжаться церковным имуществом, и именно прихожане должны принимать решение о том, присоединяться ли к новой церкви. Об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний после богослужения в Черновцах, сообщает 5 канал.

«Община, если большинством своих голосов приняла решение о переходе, об изменении религиозного центра, — это право принадлежит общине. Община имеет право определиться, принять решение и обратиться к определенному иерарху единой поместной православной церкви по своему усмотрению, и, получить разрешение, указ о том, что с этого времени она уже принадлежит к единой поместной православной церкви, со временем получит юридическую перерегистрацию», — отметил Епифаний.

В Черновцы предстоятель Православной церкви Украины прибыл впервые после интронизации. Он отслужил службу в храме Святой Параскевы Сербской. Сообщается, что перед этим тысячи верующих собрались на площади, чтобы встретить земляка.