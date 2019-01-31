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Наблюдательный совет НОТУ разорвал контракт с Зурабом Аласанией

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Наблюдательный совет НОТУ разорвал контракт с Зурабом Аласанией

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласании с должности председателя правления Общественного вещания. Об этом сообщает УП со ссылкой на Facebook заместителя председателя наблюдательного совета НОТУ Светлана Остапа.

«Только что Наблюдательный совет Общественного большинством голосов проголосовала за досрочное расторжение контракта с председателем правления ОАО НОТУ Зурабом Аласанией. 9 за, 3 против», — написала она.

Решение наблюдательного совета также подтвердил в Facebook член НОТУ Алексей Панич.

Народный депутат Мустафа Найем сообщил, что инициатором разрыва договора с Аласанией выступил народный депутат от «Радикальной партии» Вячеслав Козак.

«Предложил включить в повестку дня и проголосовать в закрытом режиме», — заявил Найем.

Несколько месяцев назад главный редактор программы «Схемы» Наталья Седлецкая, заявила, что с эфира UA: Первого могут исчезнуть программы расследований «Схемы» и «Наші Гроші».

В частности, из-за информации, что в Администрации президента Украины существует недовольство тем, что в эфире «Суспільного», которое финансируется из государственного бюджета, выходит программа расследований «Схемы».

По ее словам, некоторые члены наблюдательного совета НОТУ хотят поставить вопрос о выходе в эфир «программ антикоррупционных расследований стороннего производства».

Также Седлецкая заявила, что публичной острой критике со стороны отдельных членов Наблюдательного совета НОТУ подвергались именно те материалы, которые непосредственно касались президента Петра Порошенко.

До того, еще в 2016 году журналист Дмитрий Гнап и Седлецкая заявляли, что на Аласанию оказывали давление из окружения президента из-за журналистских расследований о состоянии Петра Порошенко, которые выходили на «UA:Первый» во время его руководства НТКУ.

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Аласанию избрали председателем правления НОТУ в апреле 2017 года.

До этого он был генеральным директором Национальной телекомпании Украины, пока в 2016 году не подал в отставку «в связи с катастрофической ситуацией с финансированием телерадиовещания».

Зураб Аласания, НОТУ
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Четверг, 31 января 2019
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