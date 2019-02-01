«Укрзализныця» запустит поезда в Берлин и Кошице

«Укрзализныця» продолжит формирование железнодорожных сообщений с иностранными государствами в 2019 году, в частности запустит поезда в Берлин и словацкий город Кошице.

Об этом во время пресс-конференции в четверг сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Громадське.

Глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов добавил, что в 2019 году компания обновит 110 пассажирских вагонов, 46 из которых будут новыми, остальные — «существенно отреставрированными».

Кроме этого, Кравцов анонсировал разработку системы пассажирских пригородных перевозок в Киеве.