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«Укрзализныця» запустит поезда в Берлин и Кошице

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«Укрзализныця» запустит поезда в Берлин и Кошице

«Укрзализныця» продолжит формирование железнодорожных сообщений с иностранными государствами в 2019 году, в частности запустит поезда в Берлин и словацкий город Кошице.

Об этом во время пресс-конференции в четверг сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Громадське.

Глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов добавил, что в 2019 году компания обновит 110 пассажирских вагонов, 46 из которых будут новыми, остальные — «существенно отреставрированными».

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Кроме этого, Кравцов анонсировал разработку системы пассажирских пригородных перевозок в Киеве.

Укрзалізниця, Берлин, Кошице
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