Киевские депутаты утвердили размер туристического сбора в столице

Киевский городской совет на заседании в четверг утвердил ставки туристического сбора в размере 0,4% минимальной заработной платы (МЗП) для украинских туристов и 1% МЗП — для иностранных. «За» это решение проголосовали 76 депутатов.
«В 2019 году размер этого сбора для внутреннего туризма составит 16,69 грн, для въездного — 41,73 грн. С учетом таких ставок городской бюджет должен получить как минимум 35 млн грн», — цитирует пресс-служба Киевсовета первого замглавы КГГА Николая Поворозника.
Ранее он сообщал, что в 2018 году от уплаты турсбора в бюджет Киева поступило 33 млн грн, что почти на четверть больше, чем в 2017 году.
Как сообщалось, Верховная Рада в 2019 году изменила базу начисления туристического сбора и обязала уплачивать его туристов, проживающих в частном секторе, свидетельствует закон с изменениями в Налоговый кодекс и другие законодательные акты о пересмотре ставок отдельных налогов и сборов (ресурсный законопроект № 9260 из «бюджетного пакета»).
Помимо этого, закон изменяет ставки турсбора в 2019 году. В частности, для внутренних туристов его ставки не должны превысить 0,5% минимальной заработной платы (МЗП) в сутки, что с 1 января 2019 года составит 20,87 грн, для въездного туризма — до 5% МЗП (208,65 грн). Окончательный размер ставок установят местные советы, однако они не будут зависеть от стоимости проживания или категории отеля.
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