НАПК приостановило финансирование партии «Оппозиционный блок»

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) решило приостановить перечисления средств государственного бюджета на финансирование политической партии «Оппозиционный блок» в I квартале 2019 года.
«Из-за взаимоисключающих требований представителей партии „Оппозиционный блок“ и судебного запрета НАПК приостановило перечисление средств этой политической силе», — сообщает пресс-служба Нацагентства в пятницу.
Отмечается, что НАПК приняло решение после поступления официальных обращений представителей «Оппоблока» по осуществлению перечисления средств государственного финансирования и воздержания перечислений.
Кроме того, Окружной административный суд Киева признал противоправным и постановил отменить решение государственного регистратора о регистрации изменений, учредительных документов и сведений о политической партии «Оппозиционный блок
«Решение принято до выяснения и устранения политической партией обстоятельств, обусловивших приостановление перечисления средств государственного финансирования», — отметили в НАПК.
Как сообщалось, согласно решению Нацагентства от 25 января 2019 года, сумма средств, выделенных из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности партии «Оппозиционный блок» в I квартале 2019 года, составляет 15 млн 489 тыс. 725 грн.
Всего на финансирование уставной деятельности партии «Оппозиционный блок» в 2019 году предусмотрено 61 млн 959 тыс. грн.
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