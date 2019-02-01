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НАПК приостановило финансирование партии «Оппозиционный блок»

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НАПК приостановило финансирование партии «Оппозиционный блок»

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) решило приостановить перечисления средств государственного бюджета на финансирование политической партии «Оппозиционный блок» в I квартале 2019 года.

«Из-за взаимоисключающих требований представителей партии „Оппозиционный блок“ и судебного запрета НАПК приостановило перечисление средств этой политической силе», — сообщает пресс-служба Нацагентства в пятницу.

Отмечается, что НАПК приняло решение после поступления официальных обращений представителей «Оппоблока» по осуществлению перечисления средств государственного финансирования и воздержания перечислений.

Кроме того, Окружной административный суд Киева признал противоправным и постановил отменить решение государственного регистратора о регистрации изменений, учредительных документов и сведений о политической партии «Оппозиционный блок

«Решение принято до выяснения и устранения политической партией обстоятельств, обусловивших приостановление перечисления средств государственного финансирования», — отметили в НАПК.

Как сообщалось, согласно решению Нацагентства от 25 января 2019 года, сумма средств, выделенных из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности партии «Оппозиционный блок» в I квартале 2019 года, составляет 15 млн 489 тыс. 725 грн.

Всего на финансирование уставной деятельности партии «Оппозиционный блок» в 2019 году предусмотрено 61 млн 959 тыс. грн.

финансирование, Оппозиционный блок, НАПК
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