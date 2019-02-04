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Государственный «Укргазбанк» начали готовить к продаже

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Государственный «Укргазбанк» начали готовить к продаже

Международная финансовая корпорация (IFC) начала подготовку к вхождению в капитал государственного «Укргазбанка», сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

«Министерство финансов, IFC и государственный „Укргазбанк“ начинают оценку и структурирование финансового инструмента для вхождения IFC в капитал банка, которое было анонсировано во время Всемирного экономического форума в Давосе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такой прогресс стал возможным в результате успешного выполнения Министерством финансов и «Укргазбанком» условий подписанного в ноябре 2017 года трехстороннего Меморандума о взаимопонимании по поддержке приватизации (продажи) банка.

Согласно Меморандуму, IFC способствовала укреплению корпоративного управления банка, обеспечению его операционной независимости и дальнейшему совершенствованию постоянной банковской модели, основанной на коммерческой целесообразности.

«Вхождение IFC в капитал „Укргазбанка“ станет мощным сигналом для международных инвесторов и будет способствовать дальнейшему развитию банковской системы в целом», — прокомментировала министр финансов Оксана Маркарова.

По информации Минфина, кооперация IFC и банка уже позволила реализовать более 145 проектов в сфере чистой энергетики с использованием биотоплива, гидроэнергии, солнечной и ветряной энергии с общей мощностью объектов 866 мегаватт, что составляет четверть от всех мощностей ВИЭ в Украине. Благодаря этим проектам снижение выбросов СО2 составило более 1 млн тонн ежегодно.

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«Укргазбанк» работает на рынке Украины с 1993 года. По результатам докапитализации банка при участии государства в 2009 году доля Министерства финансов в капитале «Укргазбанка» составляет 95%. В 2018 году «Укргазбанк» получил 766 млн грн прибыли, что на 22,8% выше показателя за 2017 год. В конце января Международная финансовая корпорация (IFC) подтвердила готовность к вхождению в капитал государственного «Укргазбанка». Подготовка начнется в течение следующих месяцев.

Укргазбанк
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