В Украине стали чаще подделывать молочные продукты

Ассоциация производителей молока обеспокоена, что на прилавках отечественных рынков и магазинов растет количество фейкового творога. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Ассоциации.
Факты его продажи уже зафиксированы в ряде областей, последний случай — на Николаевщине.
«Как правило, такие „продукты-фейки“ продают на вес. Этот „НЕтворог“ не вызывает подозрений у рядового потребителя: никакого специфического запаха, даже приятный на вкус, вдобавок имеет очень привлекательную цену — около 40 грн за килограмм», — говорится в сообщении.
«Однако он не имеет никакого отношения к молочному продукту, так как в его составе молочный белок заменен растительным. Поэтому, фейковый творог не портится по несколько недель, еще одна неожиданность — он растворяется в молоке», — говорят представители ассоциации.
Для производства настоящего творога необходимо 6-7 литров молока, а для растительного «достаточно» — 1,6-1,8 литров.
Согласно данным аналитического отдела АПМ, в Украине наблюдается значительное уменьшение потребления молочных продуктов на внутреннем рынке, которое не превышает 50% физиологической потребности человека.
Ассоциация отмечает, что изменить ситуацию поможет принятие законопроекта 3043-1 «О молоке, молочных и молокосодержащих продуктах», который уже одобрен Комитетом ВРУ по вопросам аграрной политики и земельных отношений.
Основной целью законопроекта является упорядочение сферы маркировки и реализации молокосодержащих продуктов, что обеспечит право потребителей на получение полной и достоверной информации о качестве пищевых продуктов, позволит предотвратить недобросовестную конкуренцию на рынке молока и молочных продуктов.
В случае его принятия покупателям не придется изучать этикетки под микроскопом, потому что молоко и молочные продукты будут отдельно, а заменители — отдельно.
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