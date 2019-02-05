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Фонд гарантирования озвучил основные схемы вывода денег из банков

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Фонд гарантирования озвучил основные схемы вывода денег из банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в своей работе сталкивается со схемами вывода и хищения средств из банков их руководителями и собственниками. Об этом говорится в сообщении на сайте ФГВФЛ.

По данным на 28 января 2019 стоимость активов всех банков, находящихся в управлении Фонда, по балансовой отчетности составляет 538,3 млрд гривень, при этом их оценочная стоимость меньше более чем в 5,5 раза и составляет 93,9 млрд гривень.

Одним из факторов, непосредственно влияющих на этот показатель, является умышленные действия собственников и менеджеров банков, которые придумали целый арсенал схем вывода средств из банков и продолжают придумывать новые.

Самые распространенные пять таких схем:

1. Кредитование связанных лиц, предоставление кредитов неплатежеспособным заемщикам (или без фактического наличия предметов обеспечение). По такой схеме действовали должностные лица банков «Фортуна» и «Пивденкомбанк».

2. Смена собственника с помощью госрегистраторов и нотариусов. Эта схема была применена в отношении банков «Контракт», «Дельта Банк», «Златобанк», «Укринбанк», «Родовид», «Финансы и кредит».

3. Покупка «мусорных» ценных бумаг. Этой схеме вывода ликвидных активов из банков, ставшей одной из самых популярных, воспользовались банки «Дельта», «Крещатик», «Форум», «Финансы и кредит», «Надра».

На балансе банков, которые ликвидируются и находятся в управлении Фонда гарантирования, учитываются «мусорные» ценные бумаги стоимостью более 12,75 млрд грн. Это — почти 70% от объема общего портфеля ценных бумаг неплатежеспособных банков.

4. Списание средств с корреспондентских счетов в иностранных банках. Схема, которую использовали «Киевская Русь», «Дельта», «Финансы и кредит».

В этот способ выведены средства 14 неплатежеспособных украинских банков за Meinl Bank AG (Австрия), BANK FRICK AND CO.AG (Лихтенштейн), East-West United SA, BANK WINTER & CO.AC — на общую сумму 846,31 млн долларов и 75,69 млн евро.

5. Хищение на основании поддельных SWIFT-сообщений — так, «Дельта Банк» пытался вывести 43,4 млн долларов на основании фиктивных SWIFT-сообщений, опубликованных в Microsoft Word.

В Фонде отмечают, что выводу средств — и с помощью приведенным схемам, и другими способами, о которых неоднократно сообщал Фонд гарантирования, нередко помогают абсурдные решения судов по формальным признакам. В частности, через суды происходит обжалование договоров поручительства, ипотеки или залога. Ими же иногда узакониваются незаконные действия государственных регистраторов.

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По состоянию на 30 января Фондом гарантирования вкладов предъявлено 31 исковое заявление к связанным лицам 31 неплатежеспособного банка на общую сумму требований более 66,3 млрд грн. В перечень ответчиков-связанных лиц включены 594 человека. В этом году планируется подать исковые заявления к связанным лицам еще более 30 неплатежеспособных банков. Кроме того, Фондом гарантирования вкладов подано более 5,4 тысяч заявлений о совершенных уголовных правонарушениях на сумму более 356,3 млрд грн.

ФГВФЛ, банки-банкроты
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