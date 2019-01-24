Фонд гарантирования продал активы банков-банкротов на 8,3 млрд. за 0,75% балансовой стоимости

24 января Фонд гарантирования вкладов провел «голландский» аукцион по продаже активов 21 банка-банкрота, балансовая стоимость которых составляла 8,3 млрд. грн. Победителем аукциона стало ООО «ЭйПиЕс Украина», которое предложило 62,15 млн. грн. Это 20% от стартовой цены (которая была установлена на уровне 310,8 млн. грн) или 0,75% от балансовой стоимости пула активов, сообщает Finbalance.

По данным системы «Прозорро.Продажи», теперь ожидается подписание протокола аукциона.

Ранее ФГВФЛ сообщал, что в состав указанного пула вошли права требования и другие имущественные права по кредитным договорам, которые заключены с субъектами хозяйствования и физическими лицами, векселя и дебиторская задолженность.

Как отмечалось, 66% обеспечения расположено в Киеве и Киевской области. Среди ключевых активов, включенных в состав пула: завод по изготовлению полимерной продукции, нефтяные активы, земля, жилая, коммерческая и складская недвижимость в Киевской области. Также животноводческое хозяйство в Ровенской и гранитный карьер на Хмельнитчине.

Отдельно Фонд гарантирования подчеркивал, что пул активов к продаже готовил один из международных советников — ООО «Эксито Партнерс и Коэн Украина».

В госреестре учредителем ООО «ЕйПиЕс Украины» указана чешская компания «Стар Инвестмент Цезет Ван» (STAR INVESTMENT CZ ONE S.R.O.), а конечными бенефициарами — граждане Чехии Мартин Баер и Томаш Хлоупек.

Заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Светлана Рекрут назвала аукцион по продаже пула активов 21 банка-банкрота «историческим событием в истории рынка NPLs Украины».

«Во-первых, проданосамый пул неработающих кредитов балансовой стоимостью около 8 млрд., во-вторых, впервые покупателем стал иностранный сервесер, который имеет опыт работы с NPLs в Eastern Europe, а именно дочка чешской APS Holding, в-третьих, продажу произвели через систему Prozorro.Sale с привлечением международного консультанта », - отметила топ-менеджер ФГВФЛ.

Отметим, что в середине декабря 2018 ФГВФЛ продал через FFN активы нескольких банков-банкротов на 6,8 млрд. грн за 2% от суммы долга (130 млн грн) ООО «ФК «Веста», которое связано с Андреем Волковым — экс-главой Нацкомфинуслуг (был назначен правительством Арсения Яценюка) и экс-главой правления «Альфа-Банка» (в 2006-2009 гг.). СМИ ранее писали, что назначение Волкова на должность главы Нацкомфинуслуг лоббировала группа «УДАР», а также нардеп Виталий Хомутынник.

Рекрут тогжа публично уверяла, что за ФК «Веста» «стоит британский капитал», «это не украинские, а иностранные деньги». НБУ, в свою очередь, называл этот аукцион «успешным».