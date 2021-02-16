Жозе Моуринью признали лучшим тренером XXI века

Главного тренера лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм» Жозе Моуринью Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала лучшим тренером XXI века (с 2001 по 2020 год). Об этом сообщается на сайте организации.

Второе место в рейтинге занял главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев. На третьем месте бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон.

Также в пятерку лидеров вошли главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и экс-наставник «Арсенала Арсен Венгер. Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, который в январе этого года был признан лучшим тренером десятилетия по версии IFFHS, занял только восьмую строчку рейтинга. Он уступил главному тренеру «Эвертона» Карло Анчелотти и бывшему главному тренеру сборной Испании Висенте дель Боске.

Чтобы определить лучшего специалиста, IFFHS использовала ежегодные рейтинги, в которых определяется 20 лучших клубных тренеров и 20 лучших специалистов, работающих с национальными командами. Тренер, занимавший первое место, получал 20 баллов, второе — 19, третье — 18.

Для рейтинга с 2001 по 2020 годы все балы были суммированы, после этого все специалисты были собраны в единый рейтинг. Моуринью, который четыре раза становился лучшим клубным тренером года (2004, 2005, 2010, 2012), набрал 226 баллов. Его ближайший преследователь Йоахим Лев — 213, а Алекс Фергюсон — 183.

В середине января IFFHS признала аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси лучшим плеймейкером десятилетия. Он обошел своего бывшего одноклубника Андреаса Иньесту, а также полузащитника мадридского «Реала» и сборной Хорватии Луку Модрича. Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не вошел в топ-10 сильнейших разыгрывающих в мире и оказался во второй десятке рейтинга.