Международная компания пытается получить с Бахматюка 2,5 миллиона евро долга

Аграрная компания «Райз», принадлежащая Олегу Бахматюку, должна выплатить компании Nuseed почти 2,5 млн евро. Об этом говорится в сообщении юридической фирмы Cai & Lenard, представляющей интересы Nuseed.

Соответствующее решение было принято арбитражным судом в 2015 году. Спустя три года «необъяснимых задержек» в судебном процессе Nuseed ожидает признания решения арбитражного суда. Очередное рассмотрение дела запланировано в Верховном Суде на 6 февраля 2019 года.

В январе 2013 года компании подписали соглашение о поставке 237 тонн семян на сумму 2 413 000 евро. В июле 2014 года «Райз» оплатила лишь 208 000 евро, сославшись на «экономический кризис и форс-мажор в Украине», что не является обоснованием невыполнения условий соглашения.

С 2015 года по данному делу начались судебные разбирательства. Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Украины 11 декабря 2015 года вынес решение удовлетворить требование компании Nuseed о выплате 2 384 498 евро, включая штрафные санкции.

28 декабря 2015 года компания Nuseed обратилась в украинский суд с целью выполнения решения арбитражного суда. Однако, дело так и не получило окончательного решения. Сейчас оно находится на втором круге рассмотрения, в Верховном Суде.

«Помимо предусмотренных соглашениями судебных разбирательств по данному вопросу мы сотрудничаем с Американской коммерческой службой при посольстве США, где к нашему делу проявили интерес», — отметил исполнительный директор Nuseed Брент Захариа.

«Данный случай может негативно отразиться на инвестиционной привлекательности страны, в целом. Ситуации, отражающие системную проблему с невыполнением решений международных арбитражей могут подорвать доверие международных компаний, их готовность вести бизнес в Украине», — отметили в Cai & Lenard.

Напомним, что в 2016 году прокуратура Киева открыла уголовное производство по статье «Хищение в особо крупных размерах» относительно возможных неправомерных действий должностных лиц неплатежеспособного ВиЭйБи Банка и его владельца Олега Бахматюка.

НАБУ тогда же обнародовало схемы, по которым Бахматюк выводил деньги из VAB банка.