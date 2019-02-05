Журналисты раскритиковали кандидатуру на главу СБУ от Гриценко

Журналисты проекта «Открытая Украина» проанализировали, кого пытается провести во власть кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко. В частности, сокрушительной критике подвергли кандидата на пост главы СБУ от партии «Громадянська позиція» — генерал-майора Виктора Трепака.

Журналисты считают, что период его службы во Львовской области требует расследования, потому что жена генерала — Леся Трепак, является владелицей квартиры в Львове и дома площадью более 250 м. кв, а также обладает четырьмя земельными участками, три из которых находятся в пригороде Львова, а четвертая — в живописном Прикарпатье. Также госпожа Трепак является владелицей нескольких объектов незавершенного строительства во Львове. Количество недвижимости, принадлежащей жене Трепака требует внимания контролирующих органов, так как согласно официальной декларации сам генерал-майор имеет довольно скромные доходы и обладает лишь четвертью квартиры в Киеве.

Трепак стал известным, когда ушел со скандалом с должности первого заместителя главы СБУ — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, почувствовав, по его словам, «фальшь и имитацию» со стороны Порошенко. Журналисты напомнили, что при Януковиче именно Виктор Трепак возглавлял Управление внутренней безопасности СБУ. Почему «порядочный и патриотический профессионал» Трепак не чувствовал «фальши и имитации» со стороны президента Януковича, и почему люстрация в органах СБУ не повлияла на позиции Трепака, который после смены власти еще и пошел на повышение, — удивляются журналисты.

Авторы расследования сомневаются и касательно важной роли Трепака в резонансных делах, о которых говорит Гриценко. Два первых дела «колядника» Зварыча и Генерала Пукача, если верить Гриценко и Трепаку, молодой и перспективный офицер, которому на тот момент было 33 года, вел практически одновременно. Однако, исследователи напоминают, что дело Зварыча было доведено не только к задержанию, а и в суд и к обвинительному приговору, благодаря работе Анатолия Матиоса, тогдашнего руководителя Управления СБУ Львовщины. А в задержании в 2009 году генерала Пукача роль Виктора Трепака вообще была незначительной. Во время дела о похищении и убийстве известного журналиста Георгия Гонгадзе, Трепак возглавлял 2 управления Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ. И вся его роль в задержании свелась к тому, что он приехал на место задержания Пукача.

Довольно сомнительная роль Трепака и по делу «бриллиантовых прокуроров». Напомним, бизнесмены, записали на диктофон разговор, во время которого прокуроры требовали от них ежемесячную дань. Но доказательство было получено незаконно и суд просто мог удалить его с производства. Заместитель председателя СБ Украины Виктор Трепак и заместитель Генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе решили получить санкцию на прослушивание «задним числом». Правду о подтасовке доказательств скрыть не удалось. По данному факту было открыто уголовное производство, а основное доказательство по делу «бриллиантовых прокуроров» стало ничтожным. «Именно из-за непрофессионализма Виктора Трепака дело „бриллиантовых прокуроров“ до сих пор не могут довести до обвинительного приговора», — считают авторы расследования.

Загадочным поступком Трепака, журналисты называют публичную передачу в НАБУ документов по «черной бухгалтерии» «Партии регионов» после увольнения с должности Первого заместителя Председателя СБУ. Почему генерал-майор не сообщил о наличии у него документов руководство СБУ и не использовал информационный массив как доказательную базу в собственных расследованиях, работая в группе, которая занималась расследованием преступлений против Майдана и финансовыми махинациями прежней власти? — удивляются журналисты.

Ясно одно — выдающаяся роль Трепака в этих резонансных делах не более чем преувеличение со стороны Анатолия Гриценко, — считают журналисты.