Рябошапка назначил бывшего первого замглавы СБУ заместителем генпрокурора

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка во вторник подписал приказ о назначении Виктора Трепака заместителем генерального прокурора, сообщает пресс-служба ведомства.

Трепак работал в Службе безопасности Украины. Принимал участие в задержании «судьи-колядника», экс-главы Львовского апелляционного административного суда Игоря Зварича в 2008 году, осужденного за убийство журналиста Георгия Гонгадзе экс-начальника департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексея Пукача в 2009 году.

С 2015 по 2016 годы занимал должность первого заместителя главы СБУ — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

В период после Майдана Трепак известен участием в расследовании дела «бриллиантовых прокуроров» и передачей в мае 2016 года в Национальное антикоррупционное бюро Украины документов по так называемой «черной бухгалтерии» Партии регионов.