Войти
Лукашенко посочувствовал Зеленскому из-за поведения европейцев
позиция
Лукашенко посочувствовал Зеленскому из-за поведения европейцев
Разведение сил на Донбассе не началось из-за обстрелов
резонанс
Разведение сил на Донбассе не началось из-за обстрелов

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

кадры
RSS

Рябошапка назначил бывшего первого замглавы СБУ заместителем генпрокурора

177
Рябошапка назначил бывшего первого замглавы СБУ заместителем генпрокурора

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка во вторник подписал приказ о назначении Виктора Трепака заместителем генерального прокурора, сообщает пресс-служба ведомства.

Трепак работал в Службе безопасности Украины. Принимал участие в задержании «судьи-колядника», экс-главы Львовского апелляционного административного суда Игоря Зварича в 2008 году, осужденного за убийство журналиста Георгия Гонгадзе экс-начальника департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексея Пукача в 2009 году.

С 2015 по 2016 годы занимал должность первого заместителя главы СБУ — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Читайте также: Прокуратура объявила подозрение бывшему нардепу Святашу

В период после Майдана Трепак известен участием в расследовании дела «бриллиантовых прокуроров» и передачей в мае 2016 года в Национальное антикоррупционное бюро Украины документов по так называемой «черной бухгалтерии» Партии регионов.

ГПУ, Виктор Трепак
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 8 октября 2019
Понедельник, 7 октября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Сказка о справедливости

Пашинского можно и нужно допрашивать. Но строго по факту бесконечного, конвейерного «элитного воровства» в особо крупных. И в порядке живой очереди. И одновременно с пристрастно допрашиваемым в другой комнате Свинарчуком. И так далее. Сегодняшний же арестный «пашинский-формат» - это строго про дальнейшее разрушение сакральности Зеленского и очередное доказательство его неготовности реально разрушать воровскую Систему.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О программе правительства

Программа реформ удручает своим интеллектуальным убожеством. В ней не сделана даже попытка вписать «реформы» в мировой экономический контекст. Складывается впечатление, что авторы собираются (собираются ли в действительности?) реформировать экономику, существующую совершенно отдельно от мировой. Результат абсолютно предсказуем…
Вячеслав Чечило
Вячеслав Чечило
главный редактор, capital.ua

Старая страна нового президента

Зеленский не мессия и никогда им не был - никто не выбрал бы на роль мессии неопытного артиста. Его историческая роль совершенно другая. Он должен был стать главой ликвидационной комиссии. Поэтому очень важно критиковать Зеленского правильно – не за то, что у него не получается руководить старым государством, а за то, что, вопреки воле избирателей, он пытается его реанимировать.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016