Эксперт считает кандидатуры Гриценко в силовом блоке гибридным реваншем

Военный эксперт Юрий Колесников раскритиковал кандидата на пост главы СБУ от партии «Громадянська позиція» — генерал-майора Виктора Трепака. Колесников считает присутствие Трепака в команде Гриценко попыткой нескрываемого гибридного реванша.

«Неудивительно, что команду Анатолия Гриценко пополнил недолюстрированный генерал СБУ Виктор Трепак, который во времена режима Януковича возглавлял Управление „К“ и Управления внутренней безопасности центрального аппарата Службы. Это логическое продолжение сотрудничества в то же время самого Гриценко с адвокатом Курченко Денисом Бугаём и его тестем, другим генералом СБУ Сергеем Ганжой, который при Януковиче координировал спецоперации против оппозиции, а сейчас скрывается в России. В эту компанию стоит добавить полковника Ивана Апаршина, которого Гриценко называет своим кандидатом на должность министра обороны, и который в правительстве Азарова-Януковича возглавлял департамент оборонной политики. На фоне заявлений самого Гриценко о его персональных переговорах с „адекватными людьми из окружения Путина“ мы видим наглый нескрываемый гибридный реванш», — возмущается Колесников.

Кандидата на пост главы Минобороны от партии «Громадянська позиція» Иван Апаршин

Напомним, что кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что Службу безопасности при его президентстве будет возглавлять Виктор Трепак, который работал в СБУ в 2015-2016 годах. Гриценко утверждает, что Трепак принимал участие в задержании генерала Пукача, вел дело против судьи Зварыча и имел весомую роль в следствии по «бриллиантовых прокуроров».

Кандидата на пост главы СБУ от партии «Громадянська позиція» Виктор Трепак

Однако журналисты подвергли кандидатуру Трепака сокрушительной критике, считая, что выдающаяся роль Трепака в этих резонансных делах — не более чем преувеличение со стороны Анатолия Гриценко. В частности, именно из-за непрофессионализма Виктора Трепака дело «бриллиантовых прокуроров» до сих пор не могут довести до обвинительного приговора. Также, журналисты недоумевают, каким образом Трепак, который занимал во времена Януковича высокую должность в СБУ, избежал люстрации и пошел на повышение.