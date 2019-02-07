Эксперт считает кандидатуры Гриценко в силовом блоке гибридным реваншем

Военный эксперт Юрий Колесников раскритиковал кандидата на пост главы СБУ от партии «Громадянська позиція» — генерал-майора Виктора Трепака. Колесников считает присутствие Трепака в команде Гриценко попыткой нескрываемого гибридного реванша.
«Неудивительно, что команду Анатолия Гриценко пополнил недолюстрированный генерал СБУ Виктор Трепак, который во времена режима Януковича возглавлял Управление „К“ и Управления внутренней безопасности центрального аппарата Службы. Это логическое продолжение сотрудничества в то же время самого Гриценко с адвокатом Курченко Денисом Бугаём и его тестем, другим генералом СБУ Сергеем Ганжой, который при Януковиче координировал спецоперации против оппозиции, а сейчас скрывается в России. В эту компанию стоит добавить полковника Ивана Апаршина, которого Гриценко называет своим кандидатом на должность министра обороны, и который в правительстве Азарова-Януковича возглавлял департамент оборонной политики. На фоне заявлений самого Гриценко о его персональных переговорах с „адекватными людьми из окружения Путина“ мы видим наглый нескрываемый гибридный реванш», — возмущается Колесников.
Кандидата на пост главы Минобороны от партии «Громадянська позиція» Иван Апаршин
Напомним, что кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что Службу безопасности при его президентстве будет возглавлять Виктор Трепак, который работал в СБУ в 2015-2016 годах. Гриценко утверждает, что Трепак принимал участие в задержании генерала Пукача, вел дело против судьи Зварыча и имел весомую роль в следствии по «бриллиантовых прокуроров».
Кандидата на пост главы СБУ от партии «Громадянська позиція» Виктор Трепак
Однако журналисты подвергли кандидатуру Трепака сокрушительной критике, считая, что выдающаяся роль Трепака в этих резонансных делах — не более чем преувеличение со стороны Анатолия Гриценко. В частности, именно из-за непрофессионализма Виктора Трепака дело «бриллиантовых прокуроров» до сих пор не могут довести до обвинительного приговора. Также, журналисты недоумевают, каким образом Трепак, который занимал во времена Януковича высокую должность в СБУ, избежал люстрации и пошел на повышение.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016