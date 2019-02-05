Войти
Кабмин уже в среду может принять решение по поводу будущего Супрун
кадры
Кабмин уже в среду может принять решение по поводу будущего Супрун
Турчинов озвучил «шесть главных угроз от России»
позиция
Турчинов озвучил «шесть главных угроз от России»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

валюта
RSS

В НБУ объяснили причину укрепления гривны

174
В НБУ объяснили причину укрепления гривны

Наметившееся с началом избирательной кампании укрепление гривны, исключая новогодние праздники, нашло свое продолжение во вторник: курс нацвалюты на межбанковском валютном рынке во вторник вырос до 27,135 грн/$1 с 27,375 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Котировки гривны к окончанию торгов составили 27,12-27,15 грн/$1.

Нацбанк объясняет нетипичное для этого периода года повышенное предложение созреванием украинского валютного рынка, в силу чего валютным спекулянтам стало труднее расшатывать настроения.

«Сезонность курсовых колебаний, как явление в Украине, постепенно исчезает: население и бизнес привыкли к гибкому курсообразованию, и не паникуют из-за умеренных колебаний нацвалюты», — сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе центробанка.

Что касается наблюдаемого в настоящее время превышения предложения валюты над спросом, в НБУ сообщили, что оно обусловлено стабильными экспортными поступлениями, и активизацией иностранных инвесторов, которые достаточно активно инвестируют в украинские государственные ценные бумаги (ОВГЗ)

Читайте также: Беларусь в помощь. Как украинские производители обходят санкции РФ

«Инвесторов не отпугивают выборы, с начала года вложения нерезидентов в ОВГЗ возросли на более чем 6 млрд грн», — отметили в НБУ.

курс, гривна
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 5 февраля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

О влиянии учетной ставки на экономику

В последний день января Правление Нацбанка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 18%. Среди экономистов, которые считают, что рост экономики в настоящее время является приоритетной задачей Украины, такое решение не вызвало одобрения. С одной стороны, многие и не ожидали снижения ставки. С другой стороны, отнюдь не лишена оснований мысль, что достаточно высокие ставки по кредитам реальному сектору экономики, на которые, пусть и косвенно, влияет учетная ставка НБУ, не способствуют ускорению роста ВВП.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

В чем на самом деле проблема Венесуэлы

Нигде не встречал столько манипуляций как вокруг ситуации в Венесуэле. При этом люди, что манипулируют ею, особо не пытаются глубоко вникнуть в суть проблемы и с помощью поверхностной оценки с легкостью делают диагноз. Почему это неправильно? Представьте, вы приходите к врачу с кашлем. А он вам сразу диагноз: бронхит. Никаких анализов, обследования. Неважно, что кашель это так же симптом более опасных болезней, как туберкулёз. А зачем парится, если бронхит диагностировать проще? Вот примерно так выглядит диагностика проблемы в Венесуэле.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О процентной ставке и мейнстримных экономистах

НБУ оставил учетную ставку на прежнем уровне, что вызвало привычную негативную реакцию у профессиональных борцов за экономический рост и многих мейстримных экономистов. Однако, все несколько сложнее, чем они преподносят в своих аргументах.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016