В НБУ объяснили причину укрепления гривны

Наметившееся с началом избирательной кампании укрепление гривны, исключая новогодние праздники, нашло свое продолжение во вторник: курс нацвалюты на межбанковском валютном рынке во вторник вырос до 27,135 грн/$1 с 27,375 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Котировки гривны к окончанию торгов составили 27,12-27,15 грн/$1.
Нацбанк объясняет нетипичное для этого периода года повышенное предложение созреванием украинского валютного рынка, в силу чего валютным спекулянтам стало труднее расшатывать настроения.
«Сезонность курсовых колебаний, как явление в Украине, постепенно исчезает: население и бизнес привыкли к гибкому курсообразованию, и не паникуют из-за умеренных колебаний нацвалюты», — сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе центробанка.
Что касается наблюдаемого в настоящее время превышения предложения валюты над спросом, в НБУ сообщили, что оно обусловлено стабильными экспортными поступлениями, и активизацией иностранных инвесторов, которые достаточно активно инвестируют в украинские государственные ценные бумаги (ОВГЗ)
«Инвесторов не отпугивают выборы, с начала года вложения нерезидентов в ОВГЗ возросли на более чем 6 млрд грн», — отметили в НБУ.
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