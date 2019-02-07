Рада изменила Конституцию Украины, вписав туда курс на членство в ЕС и НАТО

Верховная Рада Украины утвердила в целом инициированные президентом изменения в Конституцию Украины относительно курса страны на членство в Европейском Союзе и НАТО.

За окончательное одобрение законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и в Организации Североатлантического договора (№ 9037) проголосовали 334 народных депутата на пленарном заседании в четверг.

Согласно процедуре, окончательное принятие законопроекта с конституционными изменениями требует не менее 300 голосов парламентариев.

Принятие решения встретили аплодисментами.

«Это необратимость нашего европейского выбора, это начало настоящей евроинтеграции. Украина будет в ЕС и НАТО», — заявил после голосования спикер ВР Андрей Парубий.

Президент Петр Порошенко перед голосованием назвал 7 февраля историческим днем.

«Сегодня исторический день, когда в Конституции будет закреплено как внешнеполитические ориентиры движение Украины в ЕС и НАТО. НАТО — это о безопасности, не только о военной, а и о безопасности гражданина, безопасности на улицах, верховенстве права. Сейчас в Кремле очень внимательно наблюдают за действиями Верховной Рады. Не дождетесь — не будет у вас радости. И Верховная Рада сегодня продемонстрирует единство, которое демонстрирует последние 4 года», — сказал Порошенко.