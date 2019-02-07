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В ЕС и НАТО прокомментировали изменения в Конституции Украины

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В ЕС и НАТО прокомментировали изменения в Конституции Украины

В Европейском Союзе и в Организации Северо-Атлантического Соглашения (НАТО) признают евроатлантические стремления Украины и подчеркивают необходимость продвижения на пути реформ. Так в ЕС и в НАТО прокомментировали соответствующие изменения в Конституцию Украины, которые были приняты в четверг Верховной Радой и на законодательном уровне закрепляют цель украинского государства стать членом этих международных институций.

«Каждое государство имеет суверенное право вносить изменения в свою Конституцию и определять свои стратегические цели. Как сказано в Соглашении об ассоциации Украина-ЕС, в Украине продвижение реформ и процесс сближения способствуют постепенной экономической интеграции и углублению политической ассоциации Украины с ЕС», — цитирует пресс-секретаря ЕС Интерфакс-Украина.

При этом он напомнил, что именно эти положения были подтверждены на саммите 9 июля 2018 года. «С этой целью мы сосредоточены на полном выполнении Соглашения об ассоциации, включая глубокую и всеохватывающую зону свободной торговли с тем, чтобы в полной мере использовать возможности, предоставляемые для максимальной выгоды обеих сторон», — подчеркнул пресс-секретарь.

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В свою очередь, представитель НАТО констатировал, что союзники признают стремление Украины вступить в Альянс, а солидарность НАТО с Украиной является «непоколебимой». «Мы приветствуем прогресс, достигнутый в осуществлении реформ, и призываем Украину продолжать путь реформ. Это крайне важно для процветания и мира в Украине, а также для стабильности во всем евроатлантическом регионе», — заявил он.

ЕС, НАТО, Конституция
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Четверг, 7 февраля 2019
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