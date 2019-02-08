Число жертв обрушения жилого дома в Стамбуле увеличилось до 14

Число жертв обрушения жилого дома в Стамбуле возросло до 14 человек. Об этом заявил в пятницу министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, сообщает телеканал Haberturk.
«Прошло 47 часов с момента обрушения. Мы, спасатели, медики работаем с той же скоростью. На данный момент у нас 14 погибших, и 14 человек мы смогли вытащить из-под завалов живыми», — сказал министр.
Ранее телеканал сообщил, что спасателям удалось вытащить из-под обломков перекрытий 16-летнего подростка Мерта Айдына, который провел там 45 часов. Кроме того, удалось установить контакт с тридцатилетней женщиной Шеймой Камбур, которая до сих пор находится под завалами. Там же могут оставаться живыми двое ее детей.
В четверг Anadolu сообщило о спасении пятилетней девочки, находившейся под завалами не менее 18 часов.
В среду около 15:00 по Киеву в квартале Джевизли в районе Картал произошло обрушение восьмиэтажного жилого дома. Всего в здании было 14 квартир, в которых проживали 43 человека. Причина ЧП пока не установлена. Прокуратура Стамбула начала расследование случившегося.
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