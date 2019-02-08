Россияне почти перестали делать сбережения

Доля денежных доходов россиян, направленных на сбережения, в 2018 году оказалась минимальной за последние десять лет, составив 5,6%, следует из годовых данных Росстата об использовании доходов граждан РФ. Показатель опускался ниже только в 2008 году, когда на сбережения уходило 5,4% доходов.

В 2017 году 8,1% доходов пошло на сбережения, в 2016 году — 11,1%.

Под сбережениями понимаются изменение банковских вкладов, средств на счетах индивидуальных предпринимателей, задолженности по кредитам, а также приобретение ценных бумаг, недвижимости и скота.

Главная причина сокращения доли сбережений в структуре использования доходов — падение реальных доходов населения России. Львиная доля доходов россиян уходит на текущее потребление: 77% трат в 2018 году составила покупка товаров и оплата услуг против 75,8% в 2017 году.

Доля обязательных платежей увеличилась на процентный пункт, что по историческим меркам много, — с 11,1 до 12,1% — до максимума с того же 2008 года. В обязательные платежи входят налоги, страховые платежи, проценты по кредитам. Последние составляют 25–30% в обязательных платежах. За минувший год долги россиян перед банками выросли на 22,4% (максимальный рост с докризисного 2013 года), показывает статистика Банка России. А зарплаты (номинальные) за год увеличились только на 9,9%.

Дифференциация населения РФ по уровню доходов в 2018 году не изменилась по сравнению с предыдущим годом. На долю 10% наиболее обеспеченных граждан приходится 30,1% доходов, на долю 10% наименее обеспеченных — 2%. Коэффициент Джини (индикатор имущественного расслоения в обществе) составил, как и в 2017 году, 0,410 — ниже этого уровня показатель опускался только в 2005 году (0,409). Коэффициент Джини принимает значения от нуля в случае абсолютного равенства до единицы в случае абсолютного неравенства.