Порошенко пообещал интернет в каждом селе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что интернет в Украине будет везде, где есть электричество, в каждом селе.

«Мы должны обеспечить качественный, быстрый, широкополосный интернет в каждом селе. Запомните, там, где есть в Украине электричество — будет и интернет», — сказал он на форуме «Открытый диалог» в субботу в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Глава государства добавил, что это является залогом развития телемедицины.

По словам Порошенко, в последние годы возникла и стремительно пошла в гору новая отрасль — IT-сектор.

«Сейчас он обеспечивает до 4% ВВП Украины, дает высокооплачиваемую работу около ста пятидесяти тысячам украинцам. Ожидается, что в ближайшие полтора — два года эта цифра возрастет до двухсот тысяч», — отметил президент.