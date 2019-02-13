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ООН расследует пытки в Центральноафиканской республике, к которым причастны россияне

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ООН начала расследование информации о пытках в Центральноафиканской республике с предполагаемым участием граждан России, заявил РБК пресс-секретарь миссии ООН по стабилизации в этой стране (MINUSCA) Владимир Монтейро.

«Мы подтверждаем, что мы расследуем обвинения человека из Бамбари о том, что он подвергся задержанию и пыткам в январе этого года со стороны гражданина России», — сообщил он. По словам Монтейро, расследование ведется в рамках мандата ООН в ЦАР, MINUSCA находится в контакте с властями республики.

О расследовании ООН сообщило агентство AFP со ссылкой на доклад организации о ситуации в ЦАР, датированный 15 января. В документе говорилось, что житель города Бамбари был задержан россиянами и в течение пяти дней подвергался пыткам. Сообщалось, что ему изрезали спину ножом и отрезали мизинец. В отчете ООН также содержались фотографии шрамов на спине мужчины и его изуродованной руки, пишет AFP.

Как утверждает агентство, его сотрудники встретились с пострадавшим в столице ЦАР Банги. Мужчина назвался именем Махамат Нур Мамаду и заявил, что торгует на рынке. По его словам, 11 января его задержали военнослужащие ЦАР после того, как толпа ложно обвинила его в причастности к группировке «Селека», которая состоит преимущественно из повстанцев-мусульман (группировка возникла в 2012 году на севере страны, сейчас она называется CNDS). После этого, по словам собеседника агентства, его доставили в ратушу, «где базируются Национальные вооруженные силы и русские». «Русские допросили меня, спросили, состою ли я в «Селеке» и есть ли у меня оружие», — сказал он.

Как утверждает Мамаду, его пытали с восьми утра до пяти вечера. «Они били меня цепями, железными дубинками, резали ножом по ноге, а также по рукам и плечам. Они выбили мне зуб кирпичом», — заявил он. После этого, по словам мужчины, его отвезли на некую базу, где пытки продолжились. На базе, по его словам, присутствовали переводчик и несколько россиян. ООН сообщила, что мужчину освободили 15 января благодаря вмешательству сил внутренней безопасности ЦАР.

Собеседник агентства заявил, что опасается за свою жизнь.

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Как ранее признавал МИД России, по состоянию на октябрь 2018 года в Центральноафриканской республике находились 175 российских военных инструкторов, которые якобы занимаются подготовкой местных военных.

ООН, ЦАР
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