ООН расследует пытки в Центральноафиканской республике, к которым причастны россияне

ООН начала расследование информации о пытках в Центральноафиканской республике с предполагаемым участием граждан России, заявил РБК пресс-секретарь миссии ООН по стабилизации в этой стране (MINUSCA) Владимир Монтейро.

«Мы подтверждаем, что мы расследуем обвинения человека из Бамбари о том, что он подвергся задержанию и пыткам в январе этого года со стороны гражданина России», — сообщил он. По словам Монтейро, расследование ведется в рамках мандата ООН в ЦАР, MINUSCA находится в контакте с властями республики.

О расследовании ООН сообщило агентство AFP со ссылкой на доклад организации о ситуации в ЦАР, датированный 15 января. В документе говорилось, что житель города Бамбари был задержан россиянами и в течение пяти дней подвергался пыткам. Сообщалось, что ему изрезали спину ножом и отрезали мизинец. В отчете ООН также содержались фотографии шрамов на спине мужчины и его изуродованной руки, пишет AFP.

Как утверждает агентство, его сотрудники встретились с пострадавшим в столице ЦАР Банги. Мужчина назвался именем Махамат Нур Мамаду и заявил, что торгует на рынке. По его словам, 11 января его задержали военнослужащие ЦАР после того, как толпа ложно обвинила его в причастности к группировке «Селека», которая состоит преимущественно из повстанцев-мусульман (группировка возникла в 2012 году на севере страны, сейчас она называется CNDS). После этого, по словам собеседника агентства, его доставили в ратушу, «где базируются Национальные вооруженные силы и русские». «Русские допросили меня, спросили, состою ли я в «Селеке» и есть ли у меня оружие», — сказал он.

Как утверждает Мамаду, его пытали с восьми утра до пяти вечера. «Они били меня цепями, железными дубинками, резали ножом по ноге, а также по рукам и плечам. Они выбили мне зуб кирпичом», — заявил он. После этого, по словам мужчины, его отвезли на некую базу, где пытки продолжились. На базе, по его словам, присутствовали переводчик и несколько россиян. ООН сообщила, что мужчину освободили 15 января благодаря вмешательству сил внутренней безопасности ЦАР.

Собеседник агентства заявил, что опасается за свою жизнь.

Как ранее признавал МИД России, по состоянию на октябрь 2018 года в Центральноафриканской республике находились 175 российских военных инструкторов, которые якобы занимаются подготовкой местных военных.