Войти
США могут перенести введение пошлин на товары из Китая
торговля
США могут перенести введение пошлин на товары из Китая
Порошенко выступит с докладом в Генассамблее ООН
официально
Порошенко выступит с докладом в Генассамблее ООН

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Суд арестовал счет Насирова в банке Великобритании

295
Суд арестовал счет Насирова в банке Великобритании

Шевченковский районный суд города Киева на заседании в четверг принял решение о наложении ареста на $300 тысяч экс-главы Государственной фискальной службы Украины, кандидата в президенты Романа Насирова, которые находятся на его счету в банке Великобритании, сообщается на сайте Центра противодействия коррупции (ЦПК).

Соответствующее ходатайство подал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Перов 7 февраля. Эти деньги были выявлены в рамках финансового мониторинга, в ходе которого провели проверку подозрительной операции на $300 тыс при участии Насирова. После этого средства были заблокированы, за чем последовало обращение в НАБУ с запросом о решении вопроса о наложении ареста.

Защита Насирова выступала против удовлетворения ходатайства, указав, что финучреждение, где их подзащитный открыл счет, не является финансовым учреждением в понимании украинского законодательства, а является брокерским, тогда как украинский УПК предусматривает наложение ареста в банках или финучреждениях. Также, по мнению адвокатов, эти деньги находятся не на счете в классическом понимании, отсутствует точный баланс средств, поскольку британцы отметили приблизительную сумму.

Читайте также: Порошенко во втором туре проигрывает и Зеленскому, и Тимошенко

Как сообщалось, САП установила, что экс-глава ГФС на протяжении как минимум трех лет имел в распоряжении средства в сумме $297 тыс 370 на счету в финансовом учреждении на территории Объединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии. Вместе с тем, эти деньги не отражались ни в одной из деклараций обвиняемого во время его пребывания на должностях государственного служащего, за исключением декларации кандидата в президенты Украины, поданной сразу же после информирования обвиняемого о выявлении этих средств правоохранительными органами.

Роман Насиров
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 14 февраля 2019
Среда, 13 февраля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Владислав Старинец
Владислав Старинец
независимый экономист

Ha выборах президента возможны сюрпризы

Сегодня мы являемся свидетелями уникальной по прозрачности непредсказуемости предвыборной гонки. Ошибка либо удачные ходы любой из сторон могут привести к смене электоральных предпочтений даже 30 марта. Интрига будет держаться до последних дней гонки. Пока сохраняют шансы 3 основных кандидата, но возможны и сюрпризы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инвестициях и экономическом росте

В среде экспертов популярны горькие причитания о том, что для роста экономики Украины критично важны инвестиции. Так ли это? Не более, чем в определенной мере.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

О социализме, капитализме и роли государства

Мы сполна хлебнули прелести социализма, хотя не до конца, попробовали всех прелестей капитализма. Сейчас встречаю очень много критики в сторону государства и заявления о необходимости снизить его роль. Мол, у нас недостаточно капитализма, свободы предпринимательства и все беды нашей экономики от государственного вмешательства. Фактически, вся демагогия вокруг снижения госвмешательства сводится к тому, что бизнес не нуждается в государственной поддержке и единственное, что ему мешает, это большая коррупция и зарегулированность. Лично я являюсь противником этой точки зрения
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016