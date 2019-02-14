Суд арестовал счет Насирова в банке Великобритании

Шевченковский районный суд города Киева на заседании в четверг принял решение о наложении ареста на $300 тысяч экс-главы Государственной фискальной службы Украины, кандидата в президенты Романа Насирова, которые находятся на его счету в банке Великобритании, сообщается на сайте Центра противодействия коррупции (ЦПК).
Соответствующее ходатайство подал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Перов 7 февраля. Эти деньги были выявлены в рамках финансового мониторинга, в ходе которого провели проверку подозрительной операции на $300 тыс при участии Насирова. После этого средства были заблокированы, за чем последовало обращение в НАБУ с запросом о решении вопроса о наложении ареста.
Защита Насирова выступала против удовлетворения ходатайства, указав, что финучреждение, где их подзащитный открыл счет, не является финансовым учреждением в понимании украинского законодательства, а является брокерским, тогда как украинский УПК предусматривает наложение ареста в банках или финучреждениях. Также, по мнению адвокатов, эти деньги находятся не на счете в классическом понимании, отсутствует точный баланс средств, поскольку британцы отметили приблизительную сумму.
Как сообщалось, САП установила, что экс-глава ГФС на протяжении как минимум трех лет имел в распоряжении средства в сумме $297 тыс 370 на счету в финансовом учреждении на территории Объединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии. Вместе с тем, эти деньги не отражались ни в одной из деклараций обвиняемого во время его пребывания на должностях государственного служащего, за исключением декларации кандидата в президенты Украины, поданной сразу же после информирования обвиняемого о выявлении этих средств правоохранительными органами.
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