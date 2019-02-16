Пал последний форпост Исламского государства на востоке Сирии

Бойцы вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) установили контроль над последним форпостом террористов группировки «Исламское государство» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Об этом сообщил в субботу телеканал Al Mayadeen.

По его данным, СДС при поддержке ВВС США удалось захватить населенный пункт Эль-Багуз на границе с Ираком. Находившиеся в нем террористы прекратили военные действия и согласились капитулировать. Согласно достигнутой сделке между СДС и ИГ, 440 боевиков сдадутся в ближайшие часы арабо-курдским формированиям.

Разгром последнего форпоста ИГ и капитуляция террористов на восточном берегу реки Евфрат совпали с сообщением, поступившим из Вашингтона. В пятницу президент США Дональд Трамп пообещал выступить в течение 24 часов с важным заявлением, касающимся Сирии и борьбы с группировкой ИГ.