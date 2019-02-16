В новой украинской церкви отменят «дресс-код»

Глава Православной Церкви Украины Епифаний заявил, что нельзя ставить преграды входящим в храм и указывать, во что им одеваться, а также он хочет пересмотреть церковный календарь.
«Человек, который впервые переступает порог храма, не должен чувствовать преград, которые иногда ставит старшее поколение. Например, что женщинам обязательно нужно быть в платке и иметь определенный вид. Мы должны стать ближе к людям», — цитирует «Укринформ» заявление Епифания во время визита в Черновецкую область.
По его словам, такое же реформаторское решение должно быть в вопросе переноса некоторых праздников.
«Мы будем постепенно, трезво воплощать определенные реформы в жизни церкви. Это не будет происходить быстрыми темпами. Но я верю, что даже в вопросе календаря, который тоже не является догмой, мы можем принимать соответствующие изменения. Как только увидим, что общество готово к этим изменениям. Но это пока не актуально. Мы должны проводить просветительскую работу, объяснять, чтобы украинский народ понимал, что календарь — это не догма», — добавил он.
Напомним, что ПЦУ была была образована на Объединительном соборе в Киеве в декабре 2018 года. Главой новой церкви стал митрополит Епифаний. Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии и не признала новую церковь.
Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал ПЦУ томос об автокефалии.
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